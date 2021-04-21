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среда, 21 апреля 2021 20:23

Рассказали, как США может решить конфликт на Донбассе

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Рассказали, как США может решить конфликт на Донбассе
Богдан Нагайло о роли США в войне в Донбассе. Фото: Сергей Старостенко

Пока Запад не усилит давление на Россию, конфликт останется в нынешнем состоянии, сказал в интервью журналу "Краина" дипломат Богдан Нагайло.

"Путин - непредсказуемый и имеет проблемы внутри страны. Донбасс для него - игра с нулевой суммой. Все или ничего. Хочет капитуляции Киева. Это уже вопрос его репутации. Бросил вызов Европе и США. Если отступит, признает искусственность причин для вторжения. В ноябре 2013 года дела для него складывались хорошо - Украина фактически начала признавать вето Москвы на свою внешнюю политику. Но украинцы повернули колесо истории. Это не война за восточную часть Украины или Крым. Вторгшиеся на Донбасс, чтобы держать Украину за шею. А получилось - по ногу", - пояснил

Дело может сдвинуть конференция под эгидой Америки. И возможно, Турции - как нашего близкого партнера и союзника, рассуждает эксперт

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"Что-то вроде того, что произошло в американском Дейтоне (по инициативе Великобритании и США подписали соглашение, которое положило конец войне в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. - Краина). Мотивацией для Путина может быть возвращение к Большой семерке, облегчение санкций . Но одна важная деталь даже в этом случае не срабатывает в пользу Украины. Россия умело отделила Крым от Донбасса. А проблему с агрессором надо решать комплексно ".

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Президент Владимир Зеленский проинформирован о планах Владимира Путина по Донбассу. Однако Россия не сможет стать победительницей из многих причин, рассказал Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте ОПГ.

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