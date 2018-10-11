Рассказал, как минировали поля - водитель взвода боевиков сдался полиции

 
Ексклюзивы
1/5
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 783
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 522
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3492
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 702
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
1 Просмотров: 1935
Тимошенко добивается расположения олигархов
Тимошенко добивается расположения олигархов
Просмотров: 504
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
Война вам ничего не спишет: взрывы в Ичне взорвали сеть
1 Просмотров: 1287
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Безнаказанность и саботаж: почему провалилась люстрация
Просмотров: 378
Фото
Все фото
7
5
6
15
5
Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов
Невосполнимые потери: показали фото погибших бойцов
Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
Американские истребители в украинском небе: показали впечатляющие кадры
ВСУ освободили еще одно село в &quot;серой зоне&quot; на Донбассе
ВСУ освободили еще одно село в "серой зоне" на Донбассе
Житель Горловки показал подорванные мосты
Житель Горловки показал подорванные мосты
Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия
Показали, чем Украина удивляет мир на международной выставке оружия
Видео
Все видео
Уничтожили опорник боевиков: видео
Уничтожили опорник боевиков: видео
Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия
Ракета "Гром": показали все этапы производства новой грозного оружия
Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове
Украинские военные подготовились к встрече с десантом агрессора на Азове
"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков
"ООСы против колорадов" - показали уничтожение позиции боевиков
Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям
Армейская авиация показала стрельбища по вражеским целям
Интервью
1/5
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 2772
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2529
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1449
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5499
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 октября 2018
Просмотров: 45
Андронів курник
Був на цьому тижні в мене невдашній день — не хотіла робитися робота, що вимагала придумування з голови. А там порожньо, хоч плач. Моя баба ...
четверг, 11 октября 2018 16:55

Рассказал, как минировали поля - водитель взвода боевиков сдался полиции

1 Комментировать
Рассказал, как минировали поля - водитель взвода боевиков сдался полиции
Водитель взвода саперов сдался полиции / фото: РИИ

Житель оккупированной Горловки полтора года служил на передовых позициях террористов.

34-летний горловчанин рассказал правоохранителям, что с конца 2016 года находился в составе незаконных вооруженных формирований, сообщает полиция Донецкой области.

К террористам наемник пришел в поисках заработка.

"После нескольких месяцев обучения новобранцу выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В обязанности боевика входило обслуживание боевой машины и доставка военнослужащих на передовые позиции в окрестностях Горловки. Мужчина говорит, что военные "Уралы" были привезены из РФ, а саперы минировали и лесопосадки, и поля с зерном", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мое производство Царев объявил первой пекарней ДНР

По словам экс-наемника, в составе его подразделения бело с десяток боевиков, служили с 2014 года, остальные личного состава постоянно менялась за "текучку".

Впоследствии наемник покинул ряды ДНР и поехал в Россию, где сменил несколько мест работы, но потом решил начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украины.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск ДНР.

В сети показали фото ликвидированного боевика. 24-летний Евгений Сергиенко по кличке "Серый" погиб вблизи Горловки на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказал, как минировали поля - водитель взвода боевиков сдался полиции». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

В Прозрачных офисах начали устраивать свадьбы

Похорон первого украинского авиатора в Петербурге перерос в манифестацию

Это было трудно - космонавты побили рекорд

Самое читаемое
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
Битые морды, водка и нищета: фотограф показал шокирующую реальность современной России
41
 2 Просмотров: 248374
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
Голая правда: фотограф показал бурную жизнь в ХХ веке
46
 1 Просмотров: 247403
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
Мастера камуфляжа показали смешные моменты идеального совпадения
41
 Просмотров: 158010
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
Никто не знал, что будет дальше: фото последних дней Советского Союза
21
 Просмотров: 111614
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
Похудевшая Ким Кардашьян без белья подчеркнула пышные формы
22
 2 Просмотров: 43389
Донбасс
"Нашли в себе силы говорить" - в Киеве показали фильм о пленных
"Нашли в себе силы говорить" - в Киеве показали фильм о пленных
 Просмотров: 9
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе 2 Просмотров: 6231
Находилась в наряде: на Донбассе погибла 19-летняя Олеся Бакланова
Находилась в наряде: на Донбассе погибла 19-летняя Олеся Бакланова 1 Просмотров: 3584
"Я не святой. Я - почти святой. Из-за наших акций мафия теряла два миллиона долларов в месяц" - в свежем номере журнала "Країна"
"Я не святой. Я - почти святой. Из-за наших акций мафия теряла два миллиона долларов в месяц" - в свежем номере журнала "Країна"
 Просмотров: 477
Россия будет финансировать террористов из госбюджета
Россия будет финансировать террористов из госбюджета 1 Просмотров: 243
Больше всего комментируют
11
Ницой поскандалила с ведущей в прямом эфире
8
Правительство пообещало киевлянам горячую воду
6
В России во время запуска ракеты произошла авария - на борту были люди
3
"Говорить можно только завтра" - УПЦ КП отрицает новость о предоставлении Украине томоса
3
Московских пропагандистов заглушили гимном: Украина празднует победу в ПАСЕ
Голосов: 31689
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua