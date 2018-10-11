Рассказал, как минировали поля - водитель взвода боевиков сдался полиции

Водитель взвода саперов сдался полиции / фото: РИИ

Житель оккупированной Горловки полтора года служил на передовых позициях террористов.

34-летний горловчанин рассказал правоохранителям, что с конца 2016 года находился в составе незаконных вооруженных формирований, сообщает полиция Донецкой области.

К террористам наемник пришел в поисках заработка.

"После нескольких месяцев обучения новобранцу выдали автомат и экипировали. Он был назначен на должность водителя взвода саперов. В обязанности боевика входило обслуживание боевой машины и доставка военнослужащих на передовые позиции в окрестностях Горловки. Мужчина говорит, что военные "Уралы" были привезены из РФ, а саперы минировали и лесопосадки, и поля с зерном", - говорится в сообщении.

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По словам экс-наемника, в составе его подразделения бело с десяток боевиков, служили с 2014 года, остальные личного состава постоянно менялась за "текучку".

Впоследствии наемник покинул ряды ДНР и поехал в Россию, где сменил несколько мест работы, но потом решил начать новую жизнь на территории, подконтрольной Украины.

На данный момент он дает показания и сотрудничает со следствием. Полицейские проверяют деятельность бывшего боевика в составе войск ДНР.

В сети показали фото ликвидированного боевика. 24-летний Евгений Сергиенко по кличке "Серый" погиб вблизи Горловки на Донбассе.