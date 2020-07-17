Раненый украинец третий день остается в "серой зоне": боевики блокируют поиски

Боевики третий день препятствуют в поисках раненого украинца в "серой зоне". Фото: Facebook/ООС

Российские оккупанты 3-й день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего, который до сих пор находится в "серой зоне" в районе поселка Зайцево Донецкой области.

Как пишет пресс-служба ООС, украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что во время очередных переговоров через СММ ОБСЕ с представителями российско-оккупационных войск в очередной раз не достигли договоренностей по поиску и эвакуации раненого защитника.

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"Враг постоянно безосновательно не дает проводить розыскные мероприятия", — говорится в сообщении.

Украина в очередной раз настаивает на проведении самостоятельного поиска представителями поисковой группы "Эвакуация 200", в состав которой войдут 8 человек совместно с саперами и медиком. Они будут без оружия, одеты в белые костюмы и светоотражающие жилеты.

Украинская сторона призывает представителей СММ ОБСЕ и мировое сообщество срочно повлиять на решение вышеупомянутого вопроса и подчеркивает, что данные факты тяжкого безответственного преступления российско-оккупационной власти есть не что иное, как нежелание признавать международно принятые правовые нормы и принципы в соответствии с международным гуманитарным правом.

13 июля украинский военный погиб в районе Зайцево в результате подрыва на мине. В день его гибели боевики обстреляли группу украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела побратима. Несмотря на договоренности с вражеской стороной и гарантии безопасности, террористы обстреляли группу. В результате погиб военный медик, еще 2 военнослужащих пострадали. Одного раненого забрать с поля боя не удалось, о его судьбе ничего не известно.