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четверг, 16 июля 2020 18:25

Раненого 13 июля около Зайцевого военного ищут до сих пор

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Раненого 13 июля около Зайцевого военного ищут до сих пор
13 июля боевики обстреляли группу украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела побратима

В зоне проведения оперции Объединенных сил продолжаются поиски 3-го военнослужащего, который получил ранения у села Зайцево. Для этого по инициативе украинской стороны получены гарантии режима тишины от СММ ОБСЕ.

Поисковая операция началась в 12:00, сообщает пресс-служба Минобороны.

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"Командование Объединенных сил делает все необходимое для передачи украинской власти тела погибшего военного медика. Иностранные партнеры - на стороне Украины и ожидают, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает. То есть в полной мере будет выполнять собственные обязательства по Минским договоренностями", - говорится в сообщении.

Прощание с погибшим 13 июля в Зайцево лейтенантом Дмитрием Красногрудем состоится завтра, 17 июля, в 11:00 в городе Лиман Донецкой области, на территории центрального храма.

Вчера тело военного, погибшего в районе Зайцево в результате подрыва на мине, передали украинской стороне.

В день его гибели, 13 июля боевики обстреляли группу украинских военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела побратима.

Несмотря на договоренности с вражеской стороной и гарантии безопасности, террористы обстреляли группу. В результате погиб военный медик, еще 2 военнослужащих пострадали. Одного раненого забрать с поля боя не удалось, о его судьбе ничего не известно.

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