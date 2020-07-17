Мечтал о жене-украинке: товарищ рассказал об убитом на Донбассе медика

Военного медика 36-летнего Николая Ильина с позывным "Эстонец" убили на Донбассе во время эвакуации солдата 13 июля. Это его последнее фото. Тело медика до сих пор не забрали с места расстрела. Фото: предоставлено Максимом Пчеловым

Военный медик 36-летний Николай Ильин с позывным "Эстонец", которого убили на Донбассе во время эвакуации солдата, мечтал жениться на украинке и вернуться в Таллинн.

Ильин - белорус. Переехал в Таллинн, чтобы получить политическое убежище. Об этом рассказал его близкий друг Максим Пчелов, передает Delfi.

"Мы познакомились с Николаем в 2006 году. Это было весной, в марте, когда в Минске как раз проходила оппозиционная акция протеста, в которой он принимал участие. Там Николая жестоко избили, после чего он попал в больницу. Потом бежал в Киев, наверное, через Россию. в Киеве проходила акция в поддержку белорусов, он принял в ней участие. Вот там мы и познакомились", - вспоминает Пчелов, который на тот момент учился на пасечника в Аграрном университете.

По словам Пчелова, друзья на некоторое время потеряли связь, когда Илин поехал в Эстонию. Восстановить которую удалось в 2014 году. В 2018 году Николай сообщил Максиму, что собирается ехать в Киев. Из переписки стало ясно, что он собирается в зону боевых действий. По словам Пчелова, его друга сильно беспокоило то, что происходит на Донбассе. Но он не хотел "стрелять и убивать", а потому выучился на медика.

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"Он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, учил. Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь", - рассказывает Пчелов.

По его словам, у Илина был контракт с Вооруженными силами Украины. В то же время он мечтал о будущем, не связанном с войной. Хотел жениться на украинке. По его словам, у Ильина была особая любовь к Украине, однако, он часто вспоминал о Таллинне. Пчелов отметил, что Ильин завещал кремировать себя и развеять прах над Украиной, Беларусью и Эстонией. Сейчас Максим ждет, когда тело товарища передадут украинской стороне.

В издании со ссылкой на министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу отмечают, что Николай Ильин был гражданином Эстонии.

"Действует принцип, что граждане Эстонии могут действовать в воинских частях других стран с разрешения правительства", - сказал министр, добавив, что, насколько ему известно, до сих пор ни одного такого разрешения выдано не было.

По его словам, украинская власть официально не подтвердила гибель гражданина Эстонии в зоне ООС.

В то же время в посольстве Украины в США отметили, что гибель Ильина "должна напоминать нам, насколько серьезной и жестокой есть угроза российской агрессии".

13 июля вблизи поселка Зайцево во время эвакуации тела погибшего военнослужащего наша группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов. Враг безжалостно применил стрелковое вооружение, практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.