Пытаются скрыть перемещения запрещенной техники: оккупанты "глушат" беспилотники

Боевики глушат беспилотники Украины и ОБСЕ. Фото Укринформ.

Оккупанты в Донбассе подавляют каналы электронного управления БПЛА, чтобы скрыть перемещения запрещенной минскими договоренностями военной техники и вооружения.

"Противник осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления беспилотными летательными аппаратами. Это делается для того, чтобы скрыть перемещения на передовые позиции запрещенного минского договоренностями вооружения и военной техники. При этом противник продолжает размещать дополнительные автоматизированные станции установление препятствий в районах скрытого сосредоточения артиллерийских систем и бронированной техники за пределами районов их отвода", - сообщил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

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По словам Мотузяника, командование ВС РФ под видом проведения мероприятий боевой подготовки в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов принимает усиленные меры по повышению их готовности к применению. Продолжаются интенсивние отработки вопросов выдвижения подразделений в районы сосредоточения, с развертыванием пунктов управления и приема личного состава, передает Укринформ.



В отчете ОБСЕ сообщалось о том, что 4 июня беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у населенного пункта Хрустальный, вблизи Красного Луча в 56 км от Луганска.

На основе доступных СММ данных воздушного наблюдения в неподконтрольных правительству Украины районах выявлено наличие вооружения, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения. 2 июня зафиксировали 47 танков неустановленного типа на полигоне у Тернового. И еще 22 танка, 18 единиц буксируемой артиллерии и 9 единиц самоходной артиллерии на полигоне вблизи Мирного.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма пояснил, что тезис о запрете стрелять в ответ - это его позиция, а не президента Владимира Зеленского.