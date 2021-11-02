Путинские наемники на Донбассе в очередной раз препятствуют деятельности ОБСЕ

Боевики препятствуют работе Миссии. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/

Боевики на Донбассе 30-31 октября снова ограничивали свободу передвижения СММ ОБСЕ на блок-пост. В частности, вблизи участков разведения в районах Золотого и Петровского.

Также на железнодорожной станции и в пункте пропуска на границе с Россией недалеко от Довжанского Луганской области, говорится в отчете СММ ОБСЕ за 1 ноября.

В субботу, 30 октября, на блок-посте примерно в 2,5 км севернее неподконтрольного правительству населенного пункта Петровское вооруженный враг еще раз отказал команде СММ в проезде на юг в направлении участка разведения в районе Петровского, сославшись на "безопасность Миссии".

В тот же день на южном краю участка разведения в районе подконтрольного правительству населенного пункта Золотой член вооруженных формирований РФ с нарукавной повязкой с надписью "СЦКК" отказал Миссии в проезде на север, сославшись на "безопасность СММ".

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ОБСЕ приостановила наблюдательную миссию на временно оккупированных территориях Украины из-за того, что ее представителей заблокировали в Донецке и Горловке. В МИД Украины расценили эту ситуацию как попытку раздуть вооруженный конфликт. Вскоре российское боевики разблокировали работу миссии ОБСЕ в Горловке.