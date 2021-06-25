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пятница, 25 июня 2021 08:03

Путинские наемники бьют с противотанковых орудий

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Путинские наемники бьют с противотанковых орудий
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 24 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов один военный получил проникающие осколочные ранения. Состояние раненого - средней тяжести, сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что оккупанты били у Новогородского, Южного, Шумов, Марьинки, Старогнатовки, Водяного, Невельского, Новотошковского, Красногоровки и Песков. В ход шли минометы 82-го и 120-го калибров, 100-мм противотанковые пушки МТ-12 "Рапира", гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе Майорска враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

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По состоянию на 7:00 25 июня зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку Золотого - 4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Оккупанты разместили на неподконтрольной территории в населенном пункте Бойковское Донецкой области пять танков Т-64 с нарушением линии отвода. Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжают препятствовать работе наблюдателей на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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Дата
25
июня

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