Россияне шантажируют Украину. Фото: ТСН

Россия шантажирует Украину, пытается навязать ей капитуляцию.

Из-за этого на украинско-российской границе наблюдается скопление военных РФ, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.

"Путин понял, что украинская власть, наконец, услышала свой народ и пытается заставить Украину действовать по его сценарию. В частности хочет, чтобы мы имплементировали формулу Штайнмайера и легитимировали ЛДНР", - говорит эксперт.

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Чтобы напасть на Украину РФ, которая находится под санкциями, пытается найти причину.

"По сути Путин может напасть в любой момент. Но я бы сейчас хотел привести аналогию с войной в Грузии, которую РФ начала в 2008 году. В те дни все возможное информационное пространство было просто переполнено российской пропагандой в отношении Грузии. Россияне рассказывали о кровавом Саакашвили, а потом и сами напали", - заключает Пархоменко.

Полное интервью читайте здесь: Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения

Украина попала в опасную российскую ловушку. Почему так произошло и о чем свидетельствует скопления российской техники и живой силы Gazeta.ua рассказал Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО "Правое Дело".