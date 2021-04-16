Россия шантажирует Украину, пытается навязать ей капитуляцию.
Из-за этого на украинско-российской границе наблюдается скопление военных РФ, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова.
"Путин понял, что украинская власть, наконец, услышала свой народ и пытается заставить Украину действовать по его сценарию. В частности хочет, чтобы мы имплементировали формулу Штайнмайера и легитимировали ЛДНР", - говорит эксперт.
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Чтобы напасть на Украину РФ, которая находится под санкциями, пытается найти причину.
"По сути Путин может напасть в любой момент. Но я бы сейчас хотел привести аналогию с войной в Грузии, которую РФ начала в 2008 году. В те дни все возможное информационное пространство было просто переполнено российской пропагандой в отношении Грузии. Россияне рассказывали о кровавом Саакашвили, а потом и сами напали", - заключает Пархоменко.
Полное интервью читайте здесь: Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Украина попала в опасную российскую ловушку. Почему так произошло и о чем свидетельствует скопления российской техники и живой силы Gazeta.ua рассказал Дмитрий Снегирев, сопредседатель ОО "Правое Дело".
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