Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения

Россия может напасть на Украину в любой момент. Должны к этому привыкнуть. Панику разгоняют именно россияне.

Но сама Россия не выдержит последствий полномасштабного военного вторжения, говорит Gazeta.ua Сергей Пархоменко директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова

Автор: Радио.Свобода Сергей Пархоменко, директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД им. Александра Никонорова

На территории оккупированного Донбасса продолжается скопления техники и военной силы русских оккупантов. С конца марта до начала апреля во ДАПом работал танк. О чем это говорит?

Это говорит о том, что россияне начали военный шантаж. Особенно после того, как украинская власть начала вводить санкции против российских граждан и украинских предателей. Путин понял, что украинская власть, наконец, услышала свой народ и пытается заставить Украину действовать по его сценарию. В частности хочет, чтобы мы имплементировали формулу Штайнмайера и легитимировали ЛДНР. Поэтому на нашей границе их войска, а российская техника обстреливают наши позиции. Я думаю, что они рассматривают этот вопрос, но не имеют оправдания. Пытаются провоцировать нас на действия, которые смогут представить как наступление ВСУ и затем попытаться уничтожить нас. В таком случае они смогут продвинуться глубже в рубежей и заставить Зеленского капитулировать. Поэтому они кричат о подготовке к наступлению и просто накручивают свое население тезисами о том, что ВСУ сейчас нападет. Это как в свое время нацисты сделали с Польшей - хотят нас спровоцировать, а потом обвинить в атаке.

Но заявления посеяли панику внутри Украины. Как прекратить ее среди нашего мирного населения?

По сути Путин может напасть в любой момент. Но я бы сейчас хотел привести аналогию с войной в Грузии, которую РФ начала в 2008 году. В те дни все возможное информационное пространство было просто переполнено российской пропагандой в отношении Грузии. Россияне рассказывали о кровавом Саакашвили, а потом и сами напали. Но вопрос поддаваться панике, или нет? Здесь скажу, что люди, которые не забыли 2014-й год, помнят, как началась война и не паникуют. Они привыкли к российским провокациям и понимают, что война продолжается в эту самую минуту. Уставшие от войны будут паниковать. Как ее потушить - вопрос к коммерческим медиа. СМИ должны понимать как они могут прекратить сеять эту панику и успокоить людей. А если они играют на стороне РФ – то будут продолжать ее раздувать

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Можно ли говорить о том, что своими действиями Россия давит на США, НАТО и ЕС, а не только на Украину?

Я слышал такую версию, что это непосредственно игра против США. Нет, уважаемые, скопления и перемещения войск Путина - это агрессия против Украины. Не надо переоценивать Россию. Владимир Путин не способен воевать с США, ЕС, НАТО - силы не равны, россияне проигрывают. Вот против нас у него шансы есть и он их использует. ЕС при любых обстоятельствах в некоторых вопросах будет лояльна к Путину. Европейские санкции против агрессора мягче, Северный поток -2 запускается ... В США другое видение России, их санкции гораздо жестче. Но все равно ключ к снятию всех санкций с Путина, его окружения и его государства лежит в Киеве, на Банковой. И этот ключ он очень хочет получить. Если мы пойдем на легитимизацию ОРДЛО, то в Европе снимут их с РФ. А европейцы готовы к такому развитию. То есть мы говорим, что хотим легализовать ОРДЛО, сделать из них какие-то республики - они поддержат, захотим помириться с Путиным - тоже поддержат не будут возражать ничего о подаче воды в оккупированный Крым. Россия об этом знает и пытается выжать из нас капитуляции и отказ от своих территорий. Поэтому повторяю - объект давления Путина не США, а Украина.

До сих пор не понятна позиция ЕС, потому что Путин не скрывает своей агрессии. Почему ЕС не реагирует на это?

Надо понять, что ЕС относится к России недостаточно ответственно, потому что там есть лояльные РФ правительства Венгрии, Словакии, Италии. Даже Германия и Франция более дружеские к Путину, что мы видим по газоводами. Европа исторически пыталась дружить с Россией. Даже после оккупации Иосифом Сталиным половины ее территории никто не понимал опасность от СССР. Они это поняли, когда советский режим едва не добрался до Италии. После этого создали НАТО. Однако все равно ментально европейцы не хотят с ними воевать, им проще торговать. Но есть страны, которые понимают опасность - те, кто пострадал от россиян во время оккупации их территорий СССР.

Путин встретился с Меркель и Макроном. Почему это наше поражение?

Я думаю, что это связано с тем, что в украинских органах власти находятся проводники капитуляции. То есть руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, курирующий ТКГ. Он готов уступать нашими интересами ради России. Никто не поднял вопрос о запрете обсуждать Украины без нас. Это тоже капитуляция. Мы наблюдали за демаршем мировых политиков в адрес Путина. Можно сказать, что мир уже не воспринимает российского диктатора? Так оно и есть. Все видят, что РФ ослабла под давлением санкций. Люди в ЕС поняли, что говорить с Путиным не о чем, потому что в самой России диктатора начали сливать. Но с другой стороны не исчезли иллюзии относительно самой Российской Федерации. Председателя европейских государств находятся в мареве, что РФ изменится, как придет путинский режим. это ошибочное утверждение, потому что люди с формальной оппозиции все равно продолжат этот курс, но в лайт-версии. Россия изменится если гражданское противостояние позволит появиться другим людям, которые хотят демократизировать РФ. Которые увидят, что будущее этого государства в изменении даже самого устройства.

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Каким образом ухудшится жизнь и состояние россиян, если Владимир Путин попытается присоединить расстреляны, заминированы и разоренные территории Донецкой и Луганской областей?

Если Россия присоединит к себе наш Донбасс, то это будет свидетельствовать о том, что Путин официально признал свое государство стороной конфликта. А значит санкции против РФ усилят. Не надо забывать, что Донбасс - это не Крым, который РФ оккупировала с целой и невредимой инфраструктурой. ОРДЛО - это разорена территория, с колоссальными проблемами, с бандитскими группировками, которые уже привыкли к власти. Если такое произойдет, то за год, или два от России ничего не останется. На содержание этого региона потратят колоссальные средства, забирать в простых российских граждан - пенсии, зарплаты, субсидии и надбавки. Усилится безработица, бедность. А жители РФ и так после 2014-м не строят. Ясно, что это озлобит их к жителям присоединенных территорий Донбасса. Начнется дискриминация коллаборационистов, которые в 2014-м так кричали о России-матушку.

Что будет означать для России наступление на Украину?

Европа поймет, что надо останавливать Северный поток и побежит в США умоляя об усилении военного присутствия. Хотя я не понимаю, почему РФ не поймет, что нападение на Украину будет означать прекращение сотрудничества мира с ними - секторальные санкции, отключение от SWIFT. И россияне, которых накручивает Путин, станут еще беднее.

Примерно 2/3 граждан Украины верят в полномасштабное военное вторжение России в Украину. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля. Так 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного вторжения России в Украине, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет. По сравнению с декабрем 2018 года, когда РФ захватила украинских моряков, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в 1,5 раза.