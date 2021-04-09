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пятница, 09 апреля 2021 12:12

Большинство украинцев верят в полномасштабное наступление России

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Большинство украинцев верят в полномасштабное наступление России
Возросло количество украинцев, ожидающих масштабное наступления России. Фото: pravda.com.ua

Примерно 2/3 граждан Украины верят в полномасштабное военное вторжение России в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-7 апреля.

Так 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного вторжения России в Украине, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда РФ захватила украинских моряков, количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросло почти в 1,5 раза.

Показательно, что сейчас в возможность нападения больше верят на западе и в центре Украины, чем на юге и востоке. А вот возрастная разница во взглядах незначительна.

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Социологи опросили 2,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Это были телефонные интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Россия стягивает военные силы к границе с Украиной. В частности солдаты расположились на севере полигона Погоново примерно в 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями. Нынешние перемещения российских военных у Украины являются самыми масштабными со времен боев за Дебальцево зимой 2015 года. Перечень вооружений, взимаемых в границы, большой. Оружие больше наступательное, чем оборонное. Есть и ракетные системы залпового огня "Ураган" и "Град" и другие. По количеству личного состава, которые перемещают, учитывая Крым, Воронежскую, Ростовскую, Белгородскую области, то это примерно 20-25 тыс. военных.

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