Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник

Путин готов дойти до крайности, лишь бы получить победу. Фото depo.ua

Президенту России Владимиру Путину очень нужно всех переиграть. Хочет любой ценой стать победителем.

"Украинская армия не готова противостоять России, ведь нужно минимум лет 5, чтобы возродить ее. Не знаю, будет ли у нас такое время. Путин - сумасшедший и даже на ядерную атаку готов, ведь хочет побед. В военном плане нас все покинули", - рассказал Владимир Жемчугов, украинский партизан и экс-пленник ЛНР, сообщает ОбозTV.

"Приходится ждать только на действия экономических санкций. Для СССР надо было 10 лет санкций после Афгана, для России - наверняка меньше. Но надо постоянно говорить о том, что гибнут украинцы. Потому что украинская власть сейчас стесняется войны, но общество знает правду. У нас идет война. Надо не забывать об этом говорить, потому что Запад уже думает, что у нас мир".

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Присутствие России на Крымском полуострове делает ситуацию в Причерноморском регионе нестабильной и угрожает независимости Украины.