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четверг, 17 октября 2019 16:35

Провели в последний путь Ярославу Никоненко

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Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Ярослава Никоненко погибла 15 октября от пули российского снайпера. Фото: Новинарня

В столице простились с 36-летней Ярославой Никоненко.

Она погибла от пули российского снайпера, пишет Цензор.Нет.

Военнослужащую проводили в последний путь знакомые и сослуживцы.

"Ярослава была настоящим профессионалом своего дела, патриотом Украины. Мы, к сожалению, потеряли не только военнослужащего, мы потеряли прекрасную женщину, мы потеряли мать", - отметил заместитель командира 101-й бригады Александр Титоренко.

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О том, что Ярослава на фронте, ее родные узнали после заявления о гибели.

У женщины осталась 13-летняя дочь.

После панихиды Ярославу Никоненко повезут в Миргород, где похоронят на местном кладбище, рядом с отцом Сергеем.

Помочь семье военнослужащей можно перечислив деньги на карточку ее сестры, Никоненко Богданы Сергеевны.

5168 7427 1943 9899

В интернет-сети неравнодушные собирают деньги для семьи погибшей 15 октября Ярославы Никоненко, жительницы Миргорода, украинской военной сто первый отдельной бригады охраны Генштаба.

15 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 4 - получили ранения, еще один военный - боевое травмирования.

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Дата
17
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