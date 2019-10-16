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среда, 16 октября 2019 11:37

Просят помочь семье полтавчанки, которая погибла на войне

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Просят помочь семье полтавчанки, которая погибла на войне
Собирают деньги для семьи погибшей на войне военной. Фото: facebook

В интернет-сети неравнодушные собирают деньги для семьи погибшей 15 октября Ярославы Никоненко, жителя Миргорода, украинской военной 101-й отдельной бригады охраны Генштаба.

Об этом написали на ее странице в Facebook.

"У Ярославы осталась дочь-подросток и родная сестра Богдана, которая 2 года назад стала матерью, а ранее также была на фронте.
Сразу объясню - да, они имеют право на получение помощи от государства, но это будет очень нескоро. А там двое детей в семье", - написала Анна Демьяненко.

Отец Ярославы был бойцом батальона "Айдар", погиб в АТО в 2015-м. Сама же женщина погибла от пули снайпера.

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Помощь семье: карта сестры Богданы Никоненко 5168 7427 1943 9899.

15 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов 2 военнослужащих Объединенных сил погибли, 4 - получили ранения, еще один военный - боевое травмирование.

Автор: Светлана БОНДАРЕВА
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Дата
16
октября

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