Cнайпер убил 36-летнюю украинскую военную

Ярослава Никоненко погибла 15 октября от пули снайпера. Фото: Facebook

На Донбасса во вторник, 15 октября, от пули снайпера погибла солдат 101 обраб ГШ ВСУ 36-летняя Ярослава Никоненко.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Сообщаем о трагической смерти нашего собрата солдата Никоненко Ярославы Сергеевны, которая 15.10.2019 года погибла от коварной враждебной снайперской пули в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении.

Валерий Аверьянов также написал о смерти Ярославы в Facebook и добавил, что в феврале 2015 года под Трехизбенкой от российских градов погиб ее отец, Сергей Никоненко. Он был добровольцем батальона "Айдар.

На Донбассе 15 октября в результате коварных действий снайперов, двое украинских военнослужащих погибли. Еще один военный получил ранения.