Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет

Фото: Анна Чапала

В селе Шкурупиевка Решетиловского района Полтавской области 12 ноября перезахоронили погибшего бойца АТО Романа Диллера. Он погиб пять лет назад под Иловайском. Тогда ему было 35 лет.

Несколько месяцев назад провели эксгумацию тела, которая подтвердила личность бойца. До этого Роман Диллер был похоронен на аллее Героев Краснопольского кладбища в Днепре. Погиб, спасая раненого товарища, когда выходили из окружения под Иловайском вблизи села Червоносельское. Но подтверждающих фактов долго не могли установить. Было несколько версий: одни говорили, Роман попал в плен в Снежном, другие - пропал без вести.

На перезахоронении побывала корреспондент Gazeta.ua

В родительском дворе слышен запах ладана. Люди одному заходят в дом. Во всех комнатах закрыты зеркала тканью бордового цвета. Слева по коридору - гостиная, посреди которой на двух табуретках стоит гроб, накрытый украинским флагом. Присутствующие кладут живые розы. Ольга Михайловна, мать Романа, крепко сжав платок в руках, непрестанно смотрит на фото сына. Снимок в сине-желтой оправе стоит на тумбочке вместе с иконами и зажженной свечой.

"С мужем мы жили в Казахстане, там и родился Роман. Затем семьей переехали в мой малую Родину, в село Шкурупиевка", - тихо говорит Ольга Михайловна.

"Был как и все дети, учился в школе, потом в училище, впоследствии ушел в армию. После службы работал комбайнером, создал собственную семью. Больше всего мечтал достроить свой дом и изучить сына после школы".

В 2014 году Роман пошел служить в украинской армии, а затем в зону АТО.

"Для нас отъезд Романа в зону АТО стал неожиданностью. Он успокаивал, говоря, что лишь на посту стоять. И очень просил, чтобы не отговаривали его от службы и не "отмазывался ". На все наши просьбы категорично отвечал, что это его собственный выбор, ведь не хотел, чтобы то, что происходило на Востоке, пришло к нам ".

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Роман скрыл от родных, служивший по контракту. После недельных учений в военной части поселка Черкасское Днепропетровской области в составе 93 ОМБр "Холодный Яр" попал в село Грабское Донецкой области.

"Крайний раз он мне звонил 28 августа 2014, и я почувствовала что-то не готово. Слышала выстрелы, но он меня успокаивал, что у них все хорошо. Мы все время следили за новостями и видели, что происходило под Иловайском".

4 сентября 2014 ночью Ольге Михайловне позвонили военнослужащие. Сообщили, что ее сын погиб, но тела не нашли. Поэтому родные начали искать его, как без вести пропавшего.

Семье удалось добиться эксгумации. Генетическая экспертиза подтвердила, что на днепропетровском кладбище в одной из могил лежит Роман.

"Постоянно мне снился. Бывало, чувствовала, как во сне гладил мои волосы. За эти годы поиска, мы с мужем стали сильнее. Жили мыслями, чтобы вернуть сына на родную землю и сохранить о нем память, уважение. Мне до сих пор не верится, что его нет рядом. Но того, что мы хотели, добились ".

Гроб Романа из дома несут собратья и односельчане. Небольшое кладбище - через улицу от дома Диллеров. К нему ведет асфальтированная дорога, территория огорожена деревянным забором. У могилы слова благодарности родителям за сына говорят односельчане. Мать тихо плачет, когда гроб засыпают землей, постоянно повторяет: "Теперь ты, сынок, с нами".

В января 2016 года Указом Президента Украины Роман Диллер посмертно награжден орденом "За мужество". У него остались родители, жена Илона и сын Эдгард.

В Краматорске во вторник, 12 ноября, похоронили бойца ВСУ Геннадия Моторина.