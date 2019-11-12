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вторник, 12 ноября 2019 22:49

Похоронили погибшего украинского военного Геннадия Моторина
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В Краматорске во вторник, 12 ноября, похоронили бойца ВСУ Геннадия Моторина.

Геннадий был сапером 92-й отдельной механизированной бригады имени атамана Ивана Сирко. 7 ноября получил ранения у Авдеевки и умер на следующий день в больнице, сообщает местный сайт "Общежитие".

Геннадия похоронили на кладбище краматорского района Ивановка. Проститься с военным пришли собратья, родственники и неравнодушные люди.

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В Краматорске похоронили Геннадия Моторина. Фото: obs.in.ua
В Краматорске похоронили Геннадия Моторина. Фото: obs.in.ua
В Краматорске похоронили Геннадия Моторина. Фото: obs.in.ua
В Краматорске похоронили Геннадия Моторина. Фото: obs.in.ua

7 ноября неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним с противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал".

23-летний Герман Бродникова, позывной "Фриц", погиб. Еще трое воинов получили ранения. На следующий день в больнице умер Геннадий Моторин, 37 лет.
местный сайт "Общежитие".

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12
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