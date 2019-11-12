На Донбассе подорвались двое военных

Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции. Фото: DW

На Донбассе от начала суток боевик 5 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"2 обстрела наших позиций российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Хутора Свободного - с подствольных гранатометов, неподалеку Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Песков - крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Верхнеторецкого - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - с автоматических гранатометов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Снято все препятствия": рассказали о встрече ТКГ в Минске

Двое украинских бойцов получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На вооружение ВСУ уже поступили 100 серийных ракет в комплекс "Ольха". Дальнейшие поставки будут в январе 2020 года.