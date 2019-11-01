Пристайко поделился информацией об обмене пленными

 
Ексклюзивы
1/5
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 54
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3141
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1080
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1782
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 693
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 945
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 14166
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1953
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7632
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1476
Фото
Все фото
18
3
9
3
3
Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото
Разведение войск в Золотом: показали красноречивые фото
&quot;Сходил на концерт Кобзона&quot; - сообщают о смерти боевика
"Сходил на концерт Кобзона" - сообщают о смерти боевика
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
ОЦКК показал, как боевики обстреляли Золотое перед разведением
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
Показали ликвидированного на Донбассе террориста
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Выставили все имущество: во Львове с ветерана АТО снимают последний кожух
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Золотое-4: добровольцы сложили оружие
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зеленский ел халву и пил кефир в Мариуполе
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Зинкевич ткнула носом президентскую фракцию и нарвалась на крики
Интервью
1/5
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1782
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 945
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1476
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1476
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6282
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
31 октября 2019
Просмотров: 261
При землі
Коли довго живеш у мегаполісі, звикаєш дивитися на пізню осінь як на транзитний простір, абиякий і порожній, де нема чому радіти або дивуватися. А ...
пятница, 01 ноября 2019 15:18

Пристайко поделился информацией об обмене пленными

  Комментировать
Пристайко поделился информацией об обмене пленными
Этот обмен пленными будет более тяжелый, потому что включает заложников с оккупированных территорий. Фото: Униан

Новый этап обмена пленными сложнее, потому что включает в себя украинских пленных из России и оккупированных территорий.

"В этот процесс (обмена удерживаемыми лицами - Gazeta.ua) привлечены не дипломаты, а те, кто занимается этим обменом. Это сложная группа людей из разных наших органов, включая наших правозащитников, и омбудсвумен, и СБУ, и все, кто должны быть в этих сложных процессах", - сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве, пишет Униан.

Сам процесс Пристайко отказался комментировать из-за боязни его срыва.

"Я не хочу далеко углубляться, потому что мы можем сорвать этот очень сложный этап, потому что, в отличие от предыдущего этапа, этот этап включает различные группы людей, и обмен будет происходить в разные стороны - есть РФ, является временно оккупированных территориях. Дайте нам немного времени для того, чтобы мы могли сделать списки и согласовать их. Каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой", - сказал Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разведение в Петровском переносят

Он добавил, что не видел "Харьковских террористов" в списках на обмен.

Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. На сегодняшний день продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пристайко поделился информацией об обмене пленными». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
ноября

Во Львове началось восстание

Жене сказали, что осудили - чекисты убили украинского поэта

Нашли новый способ борьбы с дифтерией

Самое читаемое
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
Крупнейший производитель сигарет прекращает работу: чем это грозит экономике Украины
 1 Просмотров: 25002
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации
В авто нашли подростков: девушка умерла, парень - в реанимации Просмотров: 13113
&quot;Разрезали череп&quot; - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк
"Разрезали череп" - известны новые подробности состояния онкобольной Заворотнюк Просмотров: 11790
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях
Слуга народа внесла закон о новых правилах растаможки евроблях Просмотров: 11430
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования
Почти 300 тысяч украинцев не смогут получить высшее образование из-за приказа Минобразования 1 Просмотров: 10054
Донбасс
Россия диктует новые условия Украине
Россия диктует новые условия Украине Просмотров: 126
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
 2 Просмотров: 234
Разведение в Петровском переносят
Разведение в Петровском переносят Просмотров: 252
Минобороны просит Климкина поделиться данным об ударе России по югу
Минобороны просит Климкина поделиться данным об ударе России по югу Просмотров: 270
Пока ВСУ отводит боевую технику, оккупанты перебрасывают танки к линии разграничения
Пока ВСУ отводит боевую технику, оккупанты перебрасывают танки к линии разграничения Просмотров: 315
Больше всего комментируют
6
Зеленский устал - Богдан
4
Мы провели на оккупированном Донбассе опрос по выборам - Сивохо
4
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4
"Слуга народа" заявил, что был свидетелем коррупции Дубневича
4
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
Голосов: 3315
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua