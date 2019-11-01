Пристайко поделился информацией об обмене пленными

Этот обмен пленными будет более тяжелый, потому что включает заложников с оккупированных территорий. Фото: Униан

Новый этап обмена пленными сложнее, потому что включает в себя украинских пленных из России и оккупированных территорий.

"В этот процесс (обмена удерживаемыми лицами - Gazeta.ua) привлечены не дипломаты, а те, кто занимается этим обменом. Это сложная группа людей из разных наших органов, включая наших правозащитников, и омбудсвумен, и СБУ, и все, кто должны быть в этих сложных процессах", - сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром обороны Андреем Загороднюком в Киеве, пишет Униан.

Сам процесс Пристайко отказался комментировать из-за боязни его срыва.

"Я не хочу далеко углубляться, потому что мы можем сорвать этот очень сложный этап, потому что, в отличие от предыдущего этапа, этот этап включает различные группы людей, и обмен будет происходить в разные стороны - есть РФ, является временно оккупированных территориях. Дайте нам немного времени для того, чтобы мы могли сделать списки и согласовать их. Каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой", - сказал Пристайко.

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Он добавил, что не видел "Харьковских террористов" в списках на обмен.

Российская Федерация и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными, однако согласованной даты пока нет. На сегодняшний день продолжается работа по подготовке нового обмена пленными.