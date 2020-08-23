Прикрыл собой побратима: Героя Украины присвоили нацгвардейцу Сергею Михальчуку

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением золотой звезды военнослужащему Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Сергею Михальчуку, посмертно.
Зеленский вручил медаль сестре погибшего воина, Анастасии, на церемонии поднятия Государственного флага 23 августа.
Бригада быстрого реагирования, в которой служил Михальчук, получила почетное наименование в его честь.
Также президент присвоил почетные наименования ряду других частей Нацгвардии, Вооруженных сил и Госпогранслужбы Украины.
Церемониал произошел на военном аэродроме в Василькове Киевской области. Присутствовали члены правительства, руководители силовых структур и предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.
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21-летний сержант Сергей "Миха" Михальчук погиб 14 декабря 2019 в результате обстрела украинских позиций россиянами. Во время взрыва вражеской мины он прикрыл своим телом собрата.
Лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко президент посмертно присвоил звание Героя Украины 17 августа. В этот день музыканту исполнилось бы 52 года.
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