Прикрыл собой побратима: Героя Украины присвоили нацгвардейцу Сергею Михальчуку

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением золотой звезды военнослужащему Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Сергею Михальчуку, посмертно.

Зеленский вручил медаль сестре погибшего воина, Анастасии, на церемонии поднятия Государственного флага 23 августа.

Бригада быстрого реагирования, в которой служил Михальчук, получила почетное наименование в его честь.

Автор: facebook.com/chariton.starsky Сергей Михальчук, 21 год, из села Большие Проходы Дергачевского района Харьковской области. Сержант 4-й бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Старший пулеметчик 2-го взвода разведки. Подписал контракт в 2018 году после срочной службы. Погиб 14 декабря прошлого года во время артиллерийского обстрела, который вели боевики в районе Светлодарской дуги в Донецкой области. Во время взрыва принял на себя основную массу осколков, прикрыв собрата.

Также президент присвоил почетные наименования ряду других частей Нацгвардии, Вооруженных сил и Госпогранслужбы Украины.

Церемониал произошел на военном аэродроме в Василькове Киевской области. Присутствовали члены правительства, руководители силовых структур и предыдущие президенты Украины - Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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21-летний сержант Сергей "Миха" Михальчук погиб 14 декабря 2019 в результате обстрела украинских позиций россиянами. Во время взрыва вражеской мины он прикрыл своим телом собрата.

Лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко президент посмертно присвоил звание Героя Украины 17 августа. В этот день музыканту исполнилось бы 52 года.