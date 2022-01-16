Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных

В Министерстве обороны Украины презентовали новую зимнюю обувь для военнослужащих.

Ботинки планируют закупить уже в этом году. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке в Верховной Раде Юрий Мысягин.

Новые модели отличаются внешним видом и внешним материалом. Ботинки имеют укрепленный носок и заднюю часть, а также измененную подошву и новую стельку.

"Разрабатывали эти ботинки не просто так "на глаз", а учитывая многочисленные отзывы и пожелания военнослужащих, которые сами их и тестировали", - добавил нардеп.

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В новой обуви для ВСУ:

- изменили внешний материал обуви – будут изготовляться из нубука (поскольку кожа не давала нужного для бойцов пароотвода – ботинки "дышали", но недостаточно);

- уменьшили высоту ботинок (для того, чтобы удобнее было одевать и быстрее шнуровать), улучшили крючки (теперь при сгибании ноги крючки не будут мешать);

- носок и задняя часть берцов стали крепче, они изготовлены из полиуретана и предохраняют ногу от повреждений спереди и сзади;

- сменили подошву – она теперь прочнее и меньше скользит, а срез каблука сделали для комфортного перемещения в ботинках на военной технике;

- стелька теперь имеет фольгу, перфорацию и анатомическую форму для максимального комфорта ношения обуви.

В Минобороны разработали женские туфли для парада – со шнуровкой и меньшим размером каблука. Это сделали после вспыхнувшего скандала после того, как на странице Минобороны в Facebook появилась информация, что курсантки Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко пройдут по Крещатику в туфлях на каблуке в рамках военного парада по случаю 30-летия Независимости Украины.