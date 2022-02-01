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вторник, 01 февраля 2022 09:51

Преподаватель информатики пятый год находится в застенках оккупантов

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Преподаватель информатики пятый год находится в застенках оккупантов
Преподавателя информатики Донецкого национального технического университета Александра Шелеста оккупанты пятый год удерживают в исправительной колонии. Фото: t.me/denisovaombudsman

Гражданина Украины Александра Шелеста пятый год безосновательно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 Донецкой области.

Александр - преподаватель информатики Донецкого национального технического университета. 13 сентября 2017 года оккупанты пришли к нему домой, изъяли всю технику и арестовали, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

"После задержания Александра поместили в изолятор временного содержания. Периодически его вывозили на допросы в так называемый отдел по борьбе с организованной преступностью МГБ ДНР, во время которых применяли электрический ток", - рассказала Денисова.

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17 мая в 2019-м Александра приговорили к 11 годам заключения за "шпионаж".

У мужчины серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, постоянно жалуется на боль в животе. В Макеевской исправительной колонии никакой медицинской помощи ему не оказывают.

"Помогают только лекарства, которые передает мать. Кроме пожилых родителей заботиться об Александре Шелесте некому, да и отец в последнее время болеет", - добавила Денисова.

Она просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Александра Шелеста.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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