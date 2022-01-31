Вывезли с мешком на голове: оккупанты похитили украинца и осудили за "шпионаж"

Гражданина Украины 31-летнего Андрея Сидоренко оккупанты пятый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32 в Донецкой области. Фото: t.me/denisovaombudsman

Гражданина Украины 31-летний Андрея Сидоренко пятый год незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии №32 в Донецкой области.

Мужчина болен тяжелой формой сахарного диабета и нуждается в немедленном лечении, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Андрея схватили 2 января 2018 года, когда возвращался из Киева во временно оккупированный Донецк.

"Его захватили представители оккупационной администрации. С мешком на голове вывезли в неизвестном направлении. Долгое время родные не имели никакой связи с Андреем. Позже выяснилось, что мужчину удерживали в подвале донецкого СИЗО-5", - рассказала Денисова.

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В августе 2020 года Андрея Сидоренко приговорили за "шпионаж" к 10 годам лишения свободы.

Мужчина в связи с сахарным диабетом постепенно теряет зрение. Из-за артрита суставов он страдает от сильной боли и атрофии ног.

В исправительной колонии никакую медицинскую помощь ему не предоставляют. Помогают только лекарства, которые родным удается передать Андрею, но и они не всегда попадают к нему.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленному освобождению Александра Короля.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать. У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.