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пятница, 11 октября 2019 16:14

Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
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Весь комплекс расположен на отечественных шасси "КрАЗ". Может передвигаться со скоростью до 70 км/ч по шоссе и 25 км/ч по бездорожью
Фото: Анатолий Гаевский
Дивизион сможет за один залп выпустить 24 ракеты
На новой позиции комплекс разворачивается менее чем за 15 минут
Ракета Р-360 - предназначена для поражения боевых кораблей, корабельных групп и десантных отрядов
Боекомплект комплекса составит 72 ракеты. Управление осуществляется с подвижного командного пункта

На выставке "Оружие и безопасность 2019" впервые продемонстрировали ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун"

Комплекс разрабатывает столичное КБ "ЛУЧ" в кооперации с десятками украинских предприятий.

"Нептун" вооружен ракетами Р-360 - предназначена для поражения боевых кораблей, корабельных групп и десантных отрядов. Также может поражать береговые радио-контрастные цели, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

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"Только 8 стран мира способны разрабатывать такие комплексы, - рассказывает Юрий Марусевич помощник генерального директора КБ "Луч". - Сейчас комплекс находится на этапе государственных испытаний, которые планируем завершить до нового года".

Комплекс разрабатывается по государственному оборонному заказу. Должен стоять на боевом дежурстве в акватории Азовского и Черного морей.

Сегодня уже появились контуры, как комплекс будет выглядеть в составе ВСУ. Один дивизион будет располагать 6 пусковыми установками, по 4 ракеты в каждой. Таким образом дивизион сможет за один залп выпустить 24 ракеты. К установкам также добавляется 6 заряжающих и 6 транспортных (на выставке представлена ​​не была) машин. То есть боекомплект комплекса составит 72 ракеты. Управление осуществляется с подвижного командного пункта.

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Весь комплекс расположен на отечественных шасси "КрАЗ". Может передвигаться со скоростью до 70 км/ч по шоссе и 25 км/ч по бездорожью, преодолевая на одной заправке до 1000 км.

На новой позиции комплекс разворачивается менее чем за 15 минут. "Нептун" способен поражать цели на дистанциях от 7 до 280 километров. Ракета Р-360 массой 870 кг несет 150 кг боевую часть. При этом способна лететь на высоте 3-10 метров над гребнем волн.

"Темпы постановки на вооружение зависят от финансирования, - объясняет Марусевич. О преимуществах и недостатках перед зарубежными аналогами до завершения испытаний не рассказывает.

"Наконец мы имеем свое", - резюмирует чиновник.

Совместное предприятие "Укроборонпрома" и турецкой компании Baykar Defence уже имеет в работе 4 проекта по производству вооружения и военной техники

Автор: Анатолий Гаевский
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