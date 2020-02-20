Председатель ОБСЕ поговорит в Москве об Украине

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Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама собирается в Москву на следующей неделе.

Там состоится обсуждение войны на Донбассе, сообщили в Укринформ.

"Действующий председатель ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовит и возможные альтернативные процессы", - заявил представитель председательствующей в ОБСЕ Албании по конфликту в Украине.

Заместитель министра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай заметил, что СММ ОБСЕ прекрасно работает, но ей необходимые условия и ресурсы для выполнения своих задач.

Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода в процесс прекращения войны на Донбассе.

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Во время полетов беспилотников над оккупированной территорией ОБСЕ потеряла связь с двумя из них.