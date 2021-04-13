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вторник, 13 апреля 2021 00:32

Праздновал День космонавтики. Боевик ЛНР выстрелил себе в голову

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Праздновал День космонавтики. Боевик ЛНР выстрелил себе в голову
Возле Золотого застрелился боевик. Фото: 24 канал

12 апреля вблизи поселка Золотое-5 на временно оккупированной территории Луганщины в результате "неосторожного обращения с оружием" застрелился российский боевик.

"По данным украинской разведки, вблизи населенного пункта Золотое-5, расположенного на временно оккупированной территории, празднуя День Космонавтики, наемник российско-оккупационных войск грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием", - информирует пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Российские оккупанты скрывают низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих наемников и пытаются обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников.

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На Донбассе боевики минируют гражданский сектор Зайцев запрещенными минами ПОМ-2. Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва.

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