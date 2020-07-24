Правозащитник рассказал, что может ускорить возвращение оккупированных территорий

Местные должны понимать — на оккупированных территориях их ничего хорошего не ждет, считает Алексей Беда. Фото: Тарас Подолян

Ускорить реинтеграцию Донбасса может понимание того, что на оккупированных территориях хуже, чем на подконтрольных Украине.

Об этом заявил руководитель Центра документирования военных преступлений и нарушений прав человека Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Бида в интервью Gazeta.ua.

"Недавно мы с женой ездили на Кипр. Их столица Никосия наполовину оккупирована Турцией. Туристы могут на 3 часа пойти посмотреть, как живут на той стороне. Контраст - разительный. Из Европы попадаешь на турецкий рынок, все в запущенном состоянии: здания заброшены, качество товара плохое, подделок много. Люди с оккупированной части ездят на Южный Кипр работать, потому что дома работы нет", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В спровоцированных Россией конфликтах ни одна территория не вернулась - Алексей Бида

Когда жители ОРДЛО поедут в Украину на работу, за медицинским обслуживанием, другими услугами, можно будет говорить, что начинается реальная реинтеграция Донбасса, подчеркнул правозащитник.

"Яркий пример - ограничение выезда-въезда на оккупированные территории из-за коронавируса. Боевики блокируют, Украина идет навстречу. Местные недовольны оккупационными властями, а рейтинг Украины растет", - подчеркнул Алексей Бида.

Полный текст интервью с Алексеем Бидой читайте здесь.