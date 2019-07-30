Пошел против своих - боевик решил подтвердить наличие россиян в Донбассе

Бывший российский боевик готов доказать присутствие русских на Донбассе.
Евгений Чистов сидит в тюрьме РФ по госизмене, сообщает российское издание Медуза.
Он рассказал, что был шпионом ЦРУ из-за чего российские власти осудила его.
"Мне удалось узнать очень много об участии РФ и спецслужб в этом конфликте. У меня были конкретные доказательства их участия. Говорит у них сейчас я боюсь", - сказал Чистов.
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Чистов также находится в базе данных "Миротворец".
Оккупанты на Донбассе начали очередную информационно-психологическую спецоперацию в рамках гибридной агрессии против Украины.
Через подконтрольные им СМИ активно распространяется фейковая информация о перебрасывании к линии фронта военной техники, по оперативным данным группы "Информационное Сопротивление".
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