Евгений Чистов в базе данных Миротворец. Фото: Медуза

Бывший российский боевик готов доказать присутствие россиян на Донбассе.

Евгений Чистов сидит в тюрьме РФ за госизмену, сообщает российское издание Медуза.

Он рассказал, что был шпионом ЦРУ, из-за чего российские власти осудила его.

"Мне удалось узнать очень много об участии РФ и спецслужб в этом конфликте. У меня были конкретные доказательства их участия", - сказал Чистов.

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Чистов также находится в базе данных "Миротворец".

Оккупанты на Донбассе начали очередную информационно-психологическую спецоперацию в рамках гибридной агрессии против Украины. Через подконтрольные им СМИ активно распространяется фейковая информация о перебрасывании к линии фронта военной техники, по оперативным данным группы "Информационное сопротивление".