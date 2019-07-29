В Сирии стали "200-ми" россияне, воевавшие на Донбассе

Журналисты провели расследование и доказали причастность членов российского ЧВК "Щит" к событиям в Сирии. Фото: Новая Газета

В Сирии уничтожили трех российских наемников из ЧВК "Щит", члены которой воевали на Донбассе.

Ликвидированными боевиками оказались Алексей "Танкист", Петр "Шаман" и человек с позывным "Кайрат", сообщает "Новая газета".

Алексей "Танкист" жил в Перми, России. С 2004 по 2006 год был кадровым российским военным одной из частей РФ.

В 2014 году он вступил в ряды террористической группировки "Амур" и воевал против Украинской на територии Донбасса. Весной 2015 году он перешел в ЧВК "Вагнер". В ЧВК "Щит", вероятно перешел весной.

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Петр "Шаман" в 2014-2015 годах воевал против Украины в террористическом батальоне "Витязь" в Луганской области. Осенью 2015 году он перешедший В сентябре 2015 перешел в ЧВК "Вагнера", а осенью 2018 перебрался в ряды ЧВК "Щит". Его тело похоронили в Хакасии 25 июня 2019.

Журналисты смогли узнать, что справки о смерти подписывал сирийский генерал. Документы были заполнены на арабском языке, однако заверенные они были на русском. Имели печать российской военной базы в Хмеймими.

Частная военная кампания "Щит" появилась в 2018 году. Члены организации охраняют в Сирии объекты "Стройтрансгаза" за ежемесячную оплату от 120 до 180 необлагаемых минимумов доходов граждан. Находятся в Кубинке, Подмосковье, примыкающие к российской военной части бригады спецназа ВДВ № 45.

Террористы на Донбассе игнорируют "хлебное" перемирие и стреляют по украинским воинам. Повысилась активность вражеских снайперов на участках фронта,, сообщили волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook. В качестве доказательства они опубликовали фото с каской воина ВСУ, которую почти пробила пуля оккупанта.