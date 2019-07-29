Опубликовали доказательства того, что оккупанты нарушают перемирие на Донбассе

Террористы на Донбассе игнорируют "хлебное" перемирие и стреляют по украинским воинам.

Повысилась активность вражеских снайперов на участках фронта,, сообщили волонтеры фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.

В качестве доказательства они опубликовали фото с каской воина ВСУ, которую почти пробила пуля оккупанта.

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Автор: Facebook "Повернись живим" Каска воина, которую едва не пробила пуля

"Пуля прошла по касательной. Боец жив. Рука раздроблена, но он выздоровеет и снова вернется в строй. На фото ниже - каска бойца одной из механизированных бригад, которая держит сейчас оборону в районе поселка Желобок. Здесь, как и на других участках фронта, уже давно активизировались снайпера боевиков. В "лежках" они ждут наших солдат, которые выходят на наблюдательные пункты, чтобы посмотреть в тепловизор, "ночник" или трубу разведчика", - рассказали волонтеры.

Автор: Facebook "Повернись живим" Каска воина, которую едва не пробила пуля

Оккупанты на Донбассе начали очередную информационно-психологическую спецоперацию в рамках гибридной агрессии против Украины. Через подконтрольные им СМИ активно распространяется фейковая информация о перебрасывании к линии фронта военной техники.