Оккупанты начали новую спецоперацию

Оккупанты в Донбассе начали очередную информационно-психологическую спецоперацию. Фото - Националистический портал

Оккупанты на Донбассе начали очередную информационно-психологическую спецоперацию в рамках гибридной агрессии против Украины.

Через подконтрольные им СМИ активно распространяется фейковая информация о перебрасывании к линии фронта военной техники, по оперативным данным группы "Информационное Сопротивление".

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"Распространяется фейковая информация о переброске к линии фронта 152-мм артиллерийских систем типа 2С19 "Мста-С" с целью проведения украинским военным командованием провокационных обстрелов собственных позиций и подконтрольных им населенных пунктов Донбасса, с последующим обвинений народных республик в несоблюдении режима тишины", - сказано в сообщении.

Также есть информация, что якобы разработан уже специальный план и выбранные цели. Планируется подключение к этой кампании и российских СМИ.

27 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили договоренность о прекращении огня. Неподалеку от села Крымское в Луганской области обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины с автоматического гранатомета. Один украинский военнослужащий получил ранения.