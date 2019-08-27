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вторник, 27 августа 2019 10:18

"Пошел на концерт Кобзона": ликвидировали террориста "Батю"
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Ликвидированный террорист "Батя" родом из российской республики Саха
Фото: фото из открытых источников
Ликвидированный террорист "Батя" родом из российской республики Саха
Ликвидированный террорист "Батя" родом из российской республики Саха

8 августа к "200-й бригаде" оккупантов присоединился Сергей Беседин по кличке "Батя".

Согласно данным сайта "Миротворец", террорист родился 3 марта 1984-го в поселке Солнечном, Саха-Якутия, Россия. Но также возможным местом проживания был город Антрацит.

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В Сирии уничтожили трех российских наемников из ЧВК "Щит", члены которой воевали на Донбассе. Ликвидированными боевиками оказались Алексей "Танкист", Петр "Шаман" и человек с позывным "Кайрат".

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