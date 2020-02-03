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вторник, 04 февраля 2020 11:30

Популистские заявления власти вредят имиджу Украины за рубежом - политтехнолог

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Помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью YouTube-канала KRYM. Сказал, что новая власть рассуждает о путях восстановления оккупированного Донбасса после его деоккупации.

Добавил, что доноров и инвесторов ищут уже сейчас.

Екатерина Одарченко, политтехнолог "SIC Group Ukrainе" рассказала Gazeta.ua, как подобные заявления влияют на имидж Украины за рубежом.

Автор: EtCetera
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Заявления властей по поиску инвесторов является популизмом

"Кабмин до сих пор не может представить бизнес-плана для развития подконтрольных Украины территорий. В таких условиях подобные заявления можно назвать бредом", - говорит она.

Андрей Ермак не раз делал популистские заявления.

"Он то обещает построить на границе с оккупированным Донбассом стену, то берется за президентське поездки в Оман ... Это не здоровая ситуация, когда в государстве, где нормально работают определенные институты, какой-то советник без дипломатического опыта начинает заниматься внешнеполитическими вопросами", - говорит она .

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Автор: ТСН
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В Украине до сих пор не прописан Инваестицийник кодекс, который должен содержать в себе правила работы инвесторов

Украину за рубежом стали называть токсичной, а украинцев- непредсказуемыми.

"Мы три года назад ездили в США для обмена опытом и это не вызвало никаких проблем. Сейчас ситуация изменилась: теперь любая работа с ними стала в десять раз сложнее. Они не хотят рисковать из-за нашей непредсказуемости. Вся эта политика между популизмом и провалами вредит государственному имиджу, журналистам и бизнесменам, которые хотят работать с нашими западными партнерами. Теперь на нас смотрят как на непрофессиональных и непредсказуемых людей ", - говорит Екатерина Одарченко.

Кабмин до сих пор не принял Инвестиционный кодекс Украины. В нем должно быть записаны нормы, на каких доноры будут работать в нашем государстве. Без этого нельзя говорить о поиске инвесторов.

"Можно завести инвестиции на ту же зеленую энергетику. Там будет работать 15 человек, а большинство средств будут выводить из страны, а можно построить фабрики по переработке древесины, рабочие места и продукцию, пойдет на экспорт и будут уплачены налоги. Пока Правительство Гончарука не представило это, хотя-бы было уместно говорить об этом кодекс на Давосе", - говорит Одарченко.

Говорить о привлечении инвесторов на подконтрольные териториинеможжливо, поскольку это один кейс.
"Там остались большие заводы. Тот, что производит фармацевтическую продукцию сейчас делает контрафакт. Если Донбасс освободят, то этот завод будут восстанавливать, но все надо будет транспортировать, а это уже говорит о развитии транспортного сообщения: построение дорог, аэропорта, восстановление железнодорожного сообщения. Я пока не видела мыслей и концепций, как это может выглядеть. Говорить о том, как это будет работать, пока территории захваченные - бесполезно, ибо мы не знамо особенностей возвращения этих территорий: на каких условиях, по какому плану и с какими особенностями местного самоуправления. Без этого планировать ничего нельзя, потому что подобные вещи предусматривают среднесрочное финансирование, то есть любые инфраструктурные проекты закладываются в бюджет от 3 до 8 лет. А там инфраструктура розвалена.В таких условиях речь идет о сотнях миллиардов долларов ", - говорит она.
В украинском метарургийний продукции заинтересованы Европа и Россия, потому что она дешевая и качественная.

"Сразу возникает вопрос о торговле с РФ. В случае, если так, тогда возникает вопрос "заплатит Россия за восстановление разрушенного ею региона?" Комплексно Донбасс за 3 года не восстановят ", - говорит Одарченко.

Команда Зеленского не отвечает на вопрос как завершится Минский процесс.

"По подсчетам для роста ВВП нам нужно 12 млрд долл в год. Есть ли у нас в Украине предприятия и проекты, которые могут обеспечить такой рост - да, есть. Новой власти нужно заняться именно этим проектам. Но для этого Кабмин должен уложиться в документацию и бизнес-планы по международным стандартам, которые будут привлекательными для людей, которые готовы вкладывать эти средства. Люди с большими деньгами не вкладывают средства в плохо написанные документы. Хороший документ стоит 100 тыс. Долл ", - говорит она.

В оккупированном российскими боевиками Донецке закрывают две шахты - им. Челюскинцев и им. Калинина. Местная власть считает их нерентабельными.

Главарь ДНР считает, что это не окончательное решение.

"Я лично против закрытия любого предприятия, если существует хоть какая-то возможность, чтобы предприятие работало. Нужно обсуждать вопрос не только с позиций экономики, но и с политической стороны. Я лично склоняюсь к тому, чтобы предприятие работало. Но все же необходимо провести ряд совещаний, утвердить программы развития. Сейчас решение еще не принято", - сказал боевик.

Автор: София Староконь
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