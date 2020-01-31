Оккупанты закрывают шахты Донецка

Главари ДНР не дают зарплату шахтерам. Фото: Atr.ua

В оккупированном российскими боевиками Донецке закрывают две шахты - им. Челюскинцев и им. Калинина. Местная власть считает их нерентабельными.

Главарь ДНР считает, что это не окончательное решение.

"Я лично против закрытия любого предприятия, если существует хоть какая-то возможность, чтобы предприятие работало. Нужно обсуждать вопрос не только с позиций экономики, но и с политической стороны. Я лично склоняюсь к тому, чтобы предприятие работало. Но все же необходимо провести ряд совещаний, утвердить программы развития. Сейчас решение еще не принято", - сказал боевик.

По словам сотрудников, перед шахтерами есть большие задолженности.

"Зарплаты постоянно задерживают и выплачивают частями. Начальство кормит завтраками, что выплатят до последней копейки в ближайшее время, - говорит Gazeta.ua шахтер Дмитрий Червоненко из Донецка. - Не увольняемся, так как в некоторых шахтеров задолженности по зарплате более 25 тыс гривен. А после увольнения их могут и не отдать".

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9,3 млрд грн задолжала шахтам оккупированной части Донбасса российская компания "Внешторгсервис". Фирма "Внешторгсервис" контролирует бывший украинский олигарх Сергей Курченко. Средняя зарплата горняка на оккупированных территориях составляет 16 тыс. руб. — 6 тыс. грн.