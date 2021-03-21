Попрощались с воином, который погиб на Донбассе

Фото: АрмияInform

21 марта в Хмельницком прошла церемония прощания с младшим сержантом Виктором Пасекой.

Он погиб 18 марта в районе Южного на Донбассе, сообщает АрмияInform.

"Провожали в последний путь, кроме родных и близких погибшего защитника, его боевые побратимы, представители оперативного командования "Запад", руководство Хмельницкого гарнизона, местных органов самоуправления, представители патриотических общественных организаций, волонтеры, духовенство и горожане", - идется в сообщении.

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Похоронили погибшего военнослужащего на Аллее Славы кладбища в микрорайоне Раково.

На Донбассе оккупанты раз нарушили режим тишины и осуществили прицельный обстрел украинских позиций неподалеку от Шумов. В результате обстрела один военный ВСУ получил огнестрельное ранение. Об этом информирует штаб ООС.