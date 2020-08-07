Польша будет делать акцент на достижении мира в Украине - Дуда

Дуда заявил о желании достичь мира в Украине. Фото: Reuters

Президент Польши Анджей Дуда во время инаугурационной речи вспомнил об Украине.

Он пообещал помочь в сохранении территориальной целостности Украины во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет "Польское радио".

Во время председательства в ОБСЕ в 2022 году Варшава будет делать акцент "на силе права, а не на праве силы", а также - на достижении мира с помощью международного права.

"Это важная задача на будущее, которое никогда не заканчивается. Это задача, которая должна вернуть полный суверенитет и териториальную интегральность нашему соседу - Украине", - сказал Дуда.

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В Польше 6 августа состоялась инаугурация президента Анджея Дуды, который был переизбран на второй срок.