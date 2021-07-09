Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине

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В Украине продолжаются многонациональные военные учения Sea Breeze – 2021. Силы береговой обороны провели операцию по стабилизации в кризисном регионе.

По легенде активной фазы учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы госвласти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Силы береговой компоненты распределили на четыре тактические группы и группу огневого поражения. Операция началась с высадки тактических воздушных и морских десантов с последующим продвижением вглубь кризисного региона. Первая группа высадилась с борта среднего десантного корабля возле порта в Одесской области. Украинские морпехи вместе с СБУ деблокировали порт, городской совет, критические объекты инфраструктуры и удерживали их до прибытия подразделений Нацгвардии. Затем они выдвинулись на определенный участок государственной границы", - говорится в сообщении.

Не менее важную задачу выполнила вторая группа, в состав которой вошли украинские морпехи, военнослужащие Госпогранслужбы, Вооруженных сил Грузии и Республики Молдовы. Тактическая группа десантировалась с вертолетов беспарашютным способом и атаковала захваченный аэродром, который террористы планировали использовать как основной пункт для приема продовольствия, личного состава и техники.

Украинская и американская роты морских пехотинцев высадились на необорудованном побережье на двух участках местности. Атаковав передовые силы противника, штормовые береты начали рейдовые действия. Во время рейда обнаружили и заблокировали лагерь подготовки террористов. Далее роту американских морпехов, только что осуществивших десантирование, атаковал резерв боевиков. Морпехи перешли к обороне и удерживали занимаемый плацдарм на берегу. На следующий день рота украинских морских пехотинцев провела рейдовые действия и вышла к оборонительным позициям американцев. Неподалеку разведка обнаружила лагерь подготовки боевиков. Разработав план операции, тактическая группа окружила противника и уничтожила его.

Некоторые союзные подразделения попали в засаду. Им на помощь отправилась третья тактическая группа. Совершив марш из района ожидания в исходный район, украинские морпехи преодолели водную преграду и перешли к рейдовым действиям. Во время рейда, уничтожив диверсионно-разведывательные группы противника и деблокировав союзные подразделения, они выдвинулись на усиление второй тактической группе. Объединившись, две группы вышли к государственной границе, где пограничники организовали контроль, обеспечив доступ к району негосударственным организациям. Во время учений активно применяли средства РЭБ, учитывали и жестко соблюдали нормы международного гуманитарного права.

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Украинско-американские военные учения Sea Breeze являются самыми масштабными - более 30 государств-участников. Принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолетов и вертолетов, до 5 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники. Учения проходят в соответствии со стандартами НАТО. Продлятся до 10 июля в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, дельте реки Дунай, на Кинбурнской косе, а также на островах Змеиный и Первомайский.