Показали украинские позиции после смертельного обстрела врагом

Фото: "Черговий ООС"

Позиции ВСУ после вражеского обстрела 13 июля показали в сети. В результате стрельбы погиб украинский военный. Еще шестеро ранены.

Фото обнародовал "Черговий ООС" в Telegram.

"На фото - машина штатного капеллана подразделения. Точнее то, что от нее осталось", - говорится в сообщении.

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Этот обстрел в поселке Кринички Старобельского района Луганской области унес жизнь военнослужащего 57-й отдельной мотопехотной бригады Андрея Беляева, уроженца Никополя Днепропетровской области. Погибший - отец троих детей. 17 июля ему должно было исполниться 39 лет.