Отец троих детей: назвали имя погибшего военного на Донбассе

На фотографии погибший воин по середине. Фото: Oleksandr Makhov

На Донбассе в зоне ООС погиб военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Беляев Андрей Левонтийович, 1982 года рождения, уроженец Никополя Днепровской области.

Произошло это 13 июля в районе поселка Кринички Старобельского района Луганской области в результате смертельных ранений, понесенных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ, сообщил Никопольский ОМТЦК и СПД.

Погибший - отец троих детей. 17 июля ему должно было исполниться 39 лет, рассказал журналист Александр Махов в Facebook.

"Позывной "Белый". Доброволец с 2014 года, несколько раз подписывал контракт. Опытный воин. Первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне. Искренен. Всегда улыбающийся", - написал Махов о воине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ей было 22: назвали имя погибшей военной на Донбассе

13 июля 2021 года с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук, применив артиллерийские системы калибра 122 мм. Всего оккупанты выпустили более 30 снарядов. Повредили гражданские здания и трансформаторную подстанцию. Это привело к обесточиванию ул. Яблоневой и Широкой. Никто из гражданских жителей не пострадал. Украинская сторона СЦКК заявила, что оккупанты сознательно занимаются провокациями.