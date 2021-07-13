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вторник, 13 июля 2021 20:20

Оккупанты обстреляли село на Донбассе

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Оккупанты обстреляли село на Донбассе
По селу Тарамчук выпустили 30 снарядов. Фото: Украинское сторона СЦКК

Оккупанты обстреляли населенный пункт Тарамчук в Марьинском районе Донецкой области вблизи линии разграничения.

"13 июля 2021 года в промежуток времени с 7:40 до 8:25 наемники со стороны оккупированного населенного пункта Сигнальное осуществили прицельный обстрел населенного пункта Тарамчук Донецкой области, применив артиллерийские системы калибра 122 мм", - сообщает Украинская сторона СЦКК.

Всего оккупанты выпустили более 30 снарядов. Повредили гражданские здания и трансформаторную подстанцию. Это привело к обесточиванию улиц Яблоневой и Широкой.

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Никто из гражданских жителей не пострадал. Украинская сторона СЦКК заявила, что оккупанты сознательно занимаются провокациями.

12 июля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет. В ответ на обстрелы также открывали огонь. Боевики целились по украинцам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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