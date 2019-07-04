Показали пустые позиции Станицы Луганской

Сотрудники ОБСЕ показали оставленные россиянами позиции в Станице Луганской.

Фотографии сняли с беспилотника, который пустили, чтобы убедиться, что войска и технику действительно отвели. Об этом они сообщили в Twitter.

Автор: ОБСЄ Фотографии оставленных позиций в Станице Луганской. Слева оставлено укрепления для БМП, а слева - укрепление для зенитки ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия плевала на "Минск": за сутки ранены 5 украинских военных

"Вооружение, ранее зафиксированное по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - отмечают наблюдатели.

В 11:00 26 июня Вооруженные силы Украины и боевики ЛНР отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения. Разведение сил продлится в течение трех суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.