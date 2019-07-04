Показали пустые позиции Станицы Луганской

Сотрудники ОБСЕ показали оставленные россиянами позиции в Станице Луганской.
Фотографии сняли с беспилотника, который пустили, чтобы убедиться, что войска и технику действительно отвели. Об этом они сообщили в Twitter.
"Вооружение, ранее зафиксированное по обе стороны от линии соприкосновения, больше нет на участке в районе Станицы Луганской", - отмечают наблюдатели.
В 11:00 26 июня Вооруженные силы Украины и боевики ЛНР отвели свои войска на 900 м от линии соприкосновения.
Разведение сил продлится в течение трех суток. Еще одни сутки даются на осуществление официального заявления о разведении сил и средств и еще одни - на проведение инспектирования мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Комментарии