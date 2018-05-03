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четверг, 03 мая 2018 14:19

Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
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Грубо нарушая международное гуманитарное право оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм на Троицкое
Фото: Оперативное командование "Север"
Грубо нарушая международное гуманитарное право оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм на Троицкое
Грубо нарушая международное гуманитарное право оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм на Троицкое
Грубо нарушая международное гуманитарное право оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм на Троицкое
Грубо нарушая международное гуманитарное право оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 152 мм на Троицкое

В ходе обстрела села Троицкое Попаснянского района на Луганщине оккупанты использовали артиллерию калибра 152 мм. В дома гражданских попали полтора десятка снарядов.

Видео последствий обстрела, который произошел 1 мая, около 23 часов, опубликовало Военное телевидение Украины.

Боевики били по поселку, где отсутствуют позиции военных, отмечают в штабе Объединенных сил.

"Российско-оккупационные войска совершили обстрел мирных жителей Троицкого. Били из артиллерии большого калибра. Снаряды рвались по окрестностям поселка, подвергая опасности жизнь мирных жителей. Было разрушено три дома. Чудом гражданское население не пострадало", - отчитался начальник пресс-группы ОТУ "Север" Виталий Кириллов.

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В результате обстрела убиты несколько домашних животных и повреждена линия электропередач. Продолжаются и работы по восстановлению инфраструктуры.

Подразделения гражданско-военного сотрудничества оказывают помощь жителям. На месте обстрела работают бригады медицинской помощи. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

За минувшие сутки на Донбассе российские оккупанты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - травмированы 3 военнослужащих.

Ранее президент Украины Петр Порошенко официально объявил о старте операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Таким образом, вчера на Донбассе официально завершилась антитеррористическая операция (АТО). Смена формата АТО на операцию Объединенных сил предусмотрена законом о реинтеграции Донбасса.

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