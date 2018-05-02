"Готовы убивать, чтобы красиво жить", - рассказали, что происходит в прифронтовом Зайцево

Некоторые жители оккупированных территорий на Донбассе готовы были на все, чтобы получить "красивую жизнь". Фото: Апостроф

Жители прифронтового Зайцева в Донецкой области весной 2014 года были готовы убивать и насиловать, только чтобы "жить красиво".

Сейчас хотят только одного - вернуться к мирной жизни, рассказал "Обозревателю" глава Зайцевского ВЦА Владимир Веселкин.

"Если вдруг вы увидите снятое каким-то сепарским или российским каналом видео, где люди говорят: "Мы не хотим войны, мы хотим, как раньше" - можете быть уверены: они хотят в Украину. "Как раньше" - это кодовое слово. Потому что сказать об этом прямо они не могут. Слишком жестко это пресекается.

Когда в последний жилой дом в Зайцево прилетел "Град" и рухнула стена (хорошо, люди не пострадали), я слышал диалог между хозяевами дома. Жена явно наша. И она мужу говорит при мне: "Видишь, что твои сделали? Уроды! Мы всю жизнь дом строили" А он, убежден на 100 процентов, - сторонник "молодой республики". Говорит жене: "Град" упал у нас во дворе, а двор наш выходит на Бахмут - это оттуда прилетели". "Ты что, дурак?! Вся улица обстреляна, в наш дом попало, потому что перелетело и упало в огород!"

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Поддержали все это в основном бедные люди. Причем бедные они не по вине государства, а исключительно потому, что ленивые. И они готовы были грабить, убивать, насиловать - чтобы получить ту красивую жизнь, о которой они всегда мечтали, но ради которой не ударили палец о палец. Это были озлоблены нищеброды, которым дали оружие и вседозволенность", - сказал Веселкин.

"Работала на митинге, когда некий "шкаф" с перекошенным лицом ткнул в меня пальцем еще и друзей своих начал звать. Поняла, что лучше не появляться на улицах", - рассказала журналистка из Донецка Татьяна Заровная.