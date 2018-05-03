В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов

3 мая в Одессу прибыл самолет с тяжелоранеными украинскими военными из зоны боевых действий на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

"Встретили первый борт с сентября 2017 г. 11 ребят ... 4 в реанимации ... Борт тяжелый!" - написал волонтер.

Фото: Facebook

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К посту добавил фотографии раненых военнослужащих.

За минувшие сутки на Донбассе российские оккупанты 22 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины - травмированы 3 военнослужащих.