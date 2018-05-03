"Плохой знак" - журналист рассказал о подготовке России к атаке

Распространение слухов в СМИ о массовом вводе техники противника на границе с Украиной и о неисправной оружие в ВСУ свидетельствует о подготовке России к активным действиям.
Об этом в Facebook написал журналист Мирослав Гай.
"В инфополе снова начались массовые вбросы. То в "сектор М" не подвозят боеприпасов. Так, началось нагнетание о сути ООС, это введение военного положения, то о неработающих Javelin... Теперь же, идут множественные сообщения о заходе военной техники противника, делают или для создания паники, для сокрытия мест ввода, для сокрытия количества.
Вот это и есть плохие знаки. Множественные индикаторы: информационные вбросы, активизация на фронте, потоки раненых и при этом политическая тишина", - написал журналист.
Строительство дополнительной взлетной полосы в аэропорту Бельбек в аннексированном Крыму указывает на подготовку России к агрессивным военным действиям. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности.
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