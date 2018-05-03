"Плохой знак" - журналист рассказал о подготовке России к атаке

 
Ексклюзивы
1/5
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 2349
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 1899
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1584
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3726
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1116
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 567
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2268
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
В комиссии отрицают "конвейер" отбора судей за 7 минут
Просмотров: 189
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Видеокамеры и бетонные дороги: как повысить безопасность на украинских автодорогах
Просмотров: 918
Фото
Все фото
10
7
4
3
10
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
Показали последствия обстрела Троицкого из артиллерии
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
В Одессу доставили тяжело раненых украинских бойцов
&quot;Два человека погибли&quot; - показали фото обстрелянного Докучаевска
"Два человека погибли" - показали фото обстрелянного Докучаевска
На Донбассе завершилась АТО: раскрыли подробности &quot;нового порядка&quot;
На Донбассе завершилась АТО: раскрыли подробности "нового порядка"
Бойцы ВСУ тренировались метко стрелять ночью с зенитных установок
Бойцы ВСУ тренировались метко стрелять ночью с зенитных установок
Видео
Все видео
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Я вернусь живым. А как мертвым - поцелуй меня в губы "- погиб 19-летний десантник
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
"Украинская армия убивает детей" - как на Донбассе "промывают мозги" школьникам
Ситуация на Светлодарской дуге: как оккупанты обстреливают украинских военных
Ситуация на Светлодарской дуге: как оккупанты обстреливают украинских военных
Ярош показал удары по российскому оккупанту с высоты птичьего полета
Ярош показал удары по российскому оккупанту с высоты птичьего полета
"Артиллеристы НАТО облучают мирных жителей" - боевик насмешил сеть заявлением
"Артиллеристы НАТО облучают мирных жителей" - боевик насмешил сеть заявлением
Интервью
1/5
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 3726
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5796
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 720
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8721
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Александр Горган: "2,3 млрд грн зависли на счетах области, потому что не созывается сессия"
Просмотров: 693
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 мая 2018
Просмотров: 81
Варіації
Коли садиш город, день вимірюється не годинами, а тільки запасом твоїх сил і площею землі, яку тобі треба довести до ума до вечора: викопай, закопай, ...
четверг, 03 мая 2018 13:07

"Плохой знак" - журналист рассказал о подготовке России к атаке

  Комментировать
&quot;Плохой знак&quot; - журналист рассказал о подготовке России к атаке
Увеличение количества обстрелов и информационный шум вокруг ООС могут указывать на подготовку России к атаке. Фото из открытых источников

Распространение слухов в СМИ о массовом вводе техники противника на границе с Украиной и о неисправной оружие в ВСУ свидетельствует о подготовке России к активным действиям.

Об этом в Facebook написал журналист Мирослав Гай.

"В инфополе снова начались массовые вбросы. То в "сектор М" не подвозят боеприпасов. Так, началось нагнетание о сути ООС, это введение военного положения, то о неработающих Javelin... Теперь же, идут множественные сообщения о заходе военной техники противника, делают или для создания паники, для сокрытия мест ввода, для сокрытия количества.

Вот это и есть плохие знаки. Множественные индикаторы: информационные вбросы, активизация на фронте, потоки раненых и при этом политическая тишина", - написал журналист.

Строительство дополнительной взлетной полосы в аэропорту Бельбек в аннексированном Крыму указывает на подготовку России к агрессивным военным действиям. Такое мнение высказал генерал-лейтенант Василий Богдан, эксперт по вопросам безопасности.

Facebook
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Плохой знак" - журналист рассказал о подготовке России к атаке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
мая

Пассажиров-безбилетников отправляли работать на соломорезку

Ошибка диспетчера стоила жизни 94 людям: в небе столкнулись два самолета

Самое читаемое
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
Модель года показала совершенное тело в пикантном бикини
28
 Просмотров: 127200
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
Instagram накрыла волна забавных фото родителей до и после рождения детей
18
 Просмотров: 86235
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
Елизавета II на вертолете прилетела к своему новорожденному правнуку
12
 Просмотров: 65949
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
Генеральная уборка: как отмыть 100-летний дом
14
 Просмотров: 35793
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 32569
Больше всего комментируют
12
Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема
6
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
4
"Существует дискуссия, что это американские жрицы" - министр культуры озвучил неожиданную версию появления праздника 8 марта
4
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
3
"Батькивщина" победила на выборах в общинах с результатом 35,4%
Голосов: 24230
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua