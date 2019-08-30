Показали ликвидированного бойцами "Азова" боевика

Фото: twitter.com/666_mancer

Погиб очередной боевик незаконных вооруженных формирований на Донбассе Евгений Воробьев.

"Воробьев Евгений Михайлович "Воробей" (Горловка, 23/02/90) погиб 29/08/19", - сообщает в соцсети Twitter пользователь Necro Mancer.

"Очевидно, это один из тех боевиков, которым провели бой военнослужащие батальона" Азов "ночью 29 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Азовцы" поймали ценного свидетеля на передовой

Тогда было ликвидировано несколько боевиков, еще один взят в плен и ранен, предполагают в ОО "Информационный сопротивление".

В Константиновке Донецкой области полицейским добровольно сдался бывший террорист ДНР. 39-летний житель Константиновки в июне 2014-го подвергся российской пропаганде и примкнул к террористам, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области. Он дежурил в захваченной админздания горисполкома. Затем был направлен на блокпост, где проверял транспорт и граждан.