Показали ликвидированного бойцами "Азова" боевика

Погиб очередной боевик незаконных вооруженных формирований на Донбассе Евгений Воробьев.
"Воробьев Евгений Михайлович "Воробей" (Горловка, 23/02/90) погиб 29/08/19", - сообщает в соцсети Twitter пользователь Necro Mancer.
"Очевидно, это один из тех боевиков, которым провели бой военнослужащие батальона" Азов "ночью 29 августа.
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Тогда было ликвидировано несколько боевиков, еще один взят в плен и ранен, предполагают в ОО "Информационный сопротивление".
В Константиновке Донецкой области полицейским добровольно сдался бывший террорист ДНР.
39-летний житель Константиновки в июне 2014-го подвергся российской пропаганде и примкнул к террористам, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.
Он дежурил в захваченной админздания горисполкома. Затем был направлен на блокпост, где проверял транспорт и граждан.
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