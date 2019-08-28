Боевик сдался украинской власти: скрывался 5 лет

Мужчина поверил российской пропаганде. Фото: "Антикор"

В Константиновке Донецкой обл. полицейским добровольно сдался бывший террорист ДНР.

39-летний житель Константиновки в июня 2014 года подвергся российской пропаганде и присоединился к террористам, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Он дежурил в захваченном админздании горисполкома. Затем был направлен на блокпост, где проверял транспорт и граждан.

Когда украинские военные освобождали северные города Донецкой области, наемник уехал в оккупированный Донецк. Там охранял административные здания.

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Впоследствии человек разуверился в обещаниях террористов, покинул бандформирование и почти 5 лет скрывал свое прошлое.

Сейчас сотрудники полиции проверяют его деятельность в рядах незаконного вооруженного формирования.

В результате обстрела Авдеевки со стороны боевиков, который был проведен в ночь с 21 на 22 мая, ранены 6 военных и разрушено 8 домов.