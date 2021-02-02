Показали, как на самом деле выглядит "перемирие" на Донбассе

Бойцов госпитализировали. Фото: facebook.com/OleksandrMakhov

В воскресенье один из вражеских снайперов на Донбассе ранил украинского воина. Пострадал и собрат тяжелораненого, находившийся рядом.

Это произошло во время передвижения воинов между огневых точек. Бойцов госпитализировали, рассказал журналист Александр Махов в Facebook.

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"Так выглядит перемирие на Донбассе. Пуля снайпера пробила каску насквозь и ранила армейца в голову. Собратья собирали мозги в кучу руками и забинтовывали голову. Сейчас боец находится в реанимации. Состояние очень тяжелое. Произошло это на передовых позициях недалеко от Донецка", - пишет Махов.

Предполагают, что "работала" пара снайперов, поскольку было 2 почти одновременных выстрела.

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За прошедшие сутки, 1 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи Южного российско-оккупационные войска открывали огонь из автоматического станкового и станкового противотанкового гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.