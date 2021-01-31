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воскресенье, 31 января 2021 09:25

Наемники ранили двух украинских воинов

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Наемники ранили двух украинских воинов
Оккупационные войска 5 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Двое военных получили ранения. Фото: штаб ООС

Двое военных получили ранения в Донбассе прошедшие сутки. Оккупационные войска открывали огонь по позициям Объединенных сил с крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

"30 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Неподалеку Новомихайловки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских воинов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В результате обстрела двое наших военнослужащих получили ранения ", - сообщают в штабе ООС.

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Раненых доставили в лечебное учреждение.
"На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ".

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в феврале 2014 с захвата Крыма. В апреле началось оккупация Донбасса. 27 января 2015 Верховная Рада признала Российскую Федерацию агрессором.

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